Prisión sin fianza para el acusado de apuñalar de muerte a un joven de 18 años este domingo en León

El que se considera agresor, era estudiante de tercero de Derecho, de 21 años, español, residente en León y acudía a las reuniones grupo de Students for Liberty León, un lobby conservador de ideología liberal. Este grupo afirma que no era miembro "porque no era universitario" y se distanciaron de él en su momento. Sin embargo lo mantenía etiquetado en sus actualizaciones en su página de Facebook.