La prioridad de Emergencias en Valencia hoy en plena DANA: Los toros

El DOGV pubúbca hoy la resolución para agilizar la ogranización de espectáculos taurinos. Las críticas a la parálisis de la consellería de Justicia e interior, y en concreto de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias en plena emergencia por los efectos de la *DANA no son del todo justas. Quizás sí que la prevención llegó tarde y mal y que las tareas de rescate y reconstrucción han sido lentas, caóticas y con la sensación que no hay nadie al volante, pero no es cierto del todo que no estén haciendo nada. [Val]