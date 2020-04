Primeros resultados de remdesivir: el 68% de los pacientes mejoran

Gilead ha anunciado los primeros resultados de un análisis de cohorte de 53 pacientes en hospitalizados con complicaciones graves de Covid-19, que fueron tratados con el antiviral en investigación remdesivir a través de su programa de uso compasivo. Estos datos se han publicado en The New England Journal of Medicine. “La mayoría de los pacientes en esta cohorte internacional (Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón) mostraron mejoría clínica y no se identificaron nuevas señales de seguridad con el tratamiento de remdesivir.