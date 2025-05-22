edición general
Primeros pasos con Docker: Contenedores en Linux

Este artículo ofrece una introducción completa a Docker en Linux, explicando su arquitectura, instalación y comandos básicos. También aborda la creación de Dockerfiles, la gestión de redes y la integración de soluciones VPN, además de resaltar buenas prácticas de seguridad. Ideal para quienes buscan desplegar aplicaciones de manera eficiente y segura en entornos variados.

#3 detectordefalacias
Primeros pasos en docker: usa podman.
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 Todo lo que dices es correcto. Pero a día de hoy systemd esta en la inmensa mayoría de distribuciones. De windows no quiero saber nada xD
Torrezzno #1 Torrezzno
Primeros pasos en docker: saber lo básico de linux. Montar volumenes, conocer systemd, que es un proceso etc
Cuñado #2 Cuñado
#1 Systemd y los contenedores no tienen nada que ver entre sí.
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 no, y docker quien lo ejecuta xD
Si me dices podman que es daemonless
Cuñado #5 Cuñado
#4 Esto... :shit:

Un daemon lo puedes lanzar desde un gestor de servicios como sysvinit, openrc, runit, systemd... o cualquiera de las otras decenas de ellos que existen. Lo puedes lanzar desde tu shell, lo puedes detachar de tu sesión y enviarlo a lo que sea que tengas en pid 1, lo puedes controlar con un gestor de procesos como supervisord... De hecho, en macOS o Windows, Docker se lanza sobre un Linux virtualizado sin rastro alguno de systemd.

Que, porque tú lances dockerd desde systemd,…   » ver todo el comentario
