Sé el primero en ver un objeto online de un museo científico

La Science Museum Group Collection de Inglaterra es una web con más de 100.000 objetos de 5 museos ingleses. Algunos de estos artículos todavía no han sido vistos en la web por nadie. Para mostrarlos, en el Digital Lab del Science Museum Group han diseñado una serie de herramientas digitales. La última se llama Never Been Seen: una página web con una imagen pixelada del artículo del catálogo y la llamada a la acción: "Sé el primero en ver el objeto online o mira otro objeto". Si clicas, te desvela el artículo en la ficha de la colección.