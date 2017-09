Por primera vez en 300 años no hay un sólo habitante en Barbuda, la isla que fue arrasada por el huracán Irma

Ronald Sanders, embajador de Barbuda y Antigua en Estados Unidos, entregó un informe sobre el estado de su país después del paso de Irma. En él se confirma un daño total a Barbuda, "por primera vez en 300 años, no hay una sola persona viva en la isla de Barbuda. La civilización que ha existido en esa isla por más de 300 años hoy se ha extinguido." A pesar de que no confirma la cifra de muertos, sí aclara que las tareas de evacuación hacia Antigua ayudaron a salvar a algunos habitantes, sin embargo, no fue suficiente.