La primera respuesta del Parlamento Europeo al artículo 50 limita firmememente el acuerdo sobre el periodo de transición

[ENG] El Reino Unido no tendrá un acuerdo de libre comercio en los próximos dos años y el acuerdo de transición para amortiguar la salida no podrá durar más de tres años. Será posible revocar el artículo 50 pero el RU estará sujeto a condiciones impuestas por los otros 27 países. La City de Londres no tendrá acuerdo especial. La fecha en la que los nacionales europeos pierden su derecho a residir en el RU no puede ser anterior al 29 de marzo de 2019.