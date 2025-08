La primera canción de rock en incluir el sitar

En 1965, The Beatles lanzaron una canción que se convirtió en uno de sus grandes éxitos y abrió un nuevo capítulo en la historia del rock: “Norwegian Wood (This Bird Has Flown)”, incluida en su álbum Rubber Soul. Fue la primera canción de rock en incorporar el sonido del sitar, instrumento tradicional de la India. Al parecer, George Harrison quedó profundamente impactado tras escuchar los sitars durante la grabación del film Help!. Poco después, decidió experimentar con ese exótico instrumento en el estudio.