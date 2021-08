La primera alcaldesa de Afganistán: "Sólo me queda esperar a que los talibanes vengan a matarme" [EN]

Ghafari, de 27 años, saltó a la fama en 2018 al convertirse en la primer alcaldesa de Afganistán en Maidan Wardak. Con frecuencia, los talibanes han jurado matar a la crítica mujer elocuente y políticamente influyente. Su padre, el general AGhafari, fue asesinado el año pasado, solo 20 días después de que fracasara el tercer atentado contra su vida. "No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia. Solo estoy sentada con ellos y mi esposo. Y vendrán por gente como yo y me matarán. No puedo dejar a mi familia. Y de todos modos, ¿a dónde iría?".