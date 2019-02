Y el primer problema de Andalucía es… ¡¡¡Cataluña!!!

PP y Ciudadanos dedican sus primeras Proposiciones No de Ley “al golpe de Estado” y “a las concesiones de Sánchez al separatismo”. El PSOE no vota y AA vota no. Las proposiciones aprobadas disparan por elevación con afirmaciones como esta: el Parlamento considera “una humillación y un chantaje inaceptable el nombramiento de un mediador para negociar con los separatistas". Adelante Andalucía se declaró indignada porque PP y C's dedicasen su “primera iniciativa” parlamentaria no “al paro, la pobreza o el empleo juvenil”, sino a Cataluña.