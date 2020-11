El primer día de un celador: “¿Y yo qué hago?” “Vete allí y pregunta”

“Era mi primera semana trabajando. Aquel día me tocaba UCI y entró un ingreso. Un politraumatismo. Resulta que había que moverlo con la grúa y había que montar la bandeja. Yo no tenía ni idea de eso. Pregunté a los que estaban allí y me dijeron que no sabían, que eso lo controlan los celadores. El celador era yo, estaba solo y nadie me había explicado cómo se montaba la bandeja de la grúa. Allí me puse a improvisar. Al final lo conseguí. Sudando…”