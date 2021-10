El primer corto de terror escrito por una IA: una copia de 'Saw' tan divertida y absurda que tiene hasta ballenas policía

Lo que la inteligencia artificial es capaz de conseguir cuando está bien entrenada puede llegar a ser espectacular, pero también muy divertido. La prueba de ello es 'Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive', un corto de terror publicado por Netflix en el canal 'Netflix is a Joke' que ha sido escrito por una IA tras haber "visto" 400.000 horas de pelis de miedo. No tiene desperdicio. En 'El Señor Puzles quiere verte menos vivo' asistimos a la trágica historia de Jennifer, una "mujer que tiene belleza exterior y sangre interior".