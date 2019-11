Las preuniversitarias se cansan de la presión feminista: "No estudiamos ingenierías porque no nos da la gana"

"Pues que se abra la brecha laboral de género en las ingenierías, nos da igual. Si no queremos estudiar las profesiones técnicas o matemáticas ¿por qué nos obligan? Estamos cansadas de que nos den charlas en el instituto sobre feminismo y que nos digan que las mujeres tenemos que estudiar esas profesiones para salvar la brecha en ciencias. No estudiamos ingenierías porque no nos da la gana", expone una estudiante de bachillerato en un testimonio recogido en la plataforma Wikigrado. (...)