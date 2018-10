El presidente del Supremo pide perdón por la crisis del impuesto hipotecario: "No lo hemos gestionado bien"

Carlos Lesmes reconoce errores en la gestión de la polémica decisión del Tribunal Supremo. "Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda, lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, lo sentimos todos". El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes ha hecho declaraciones en torno a la crisis destadada por el impuesto hipotecario, asegurando además que "pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan sentido perjudicados en esta deficiente gestión..