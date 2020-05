El presidente Colegio de Médicos: "No ha cambiado prácticamente nada para que Madrid pase de fase"

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón, defendió este viernes que la región no estaba preparada para pasar a la fase 1 como también consideró el Ministerio de Sanidad. Cuatro días después, este médico curtido en la Atención Primaria sostiene lo mismo: "Del viernes a hoy no ha cambiado prácticamente nada para que Madrid pase de fase", defiende. Sánchez Chillón pide "prudencia" porque un rebrote no se podría soportar a nivel asistencial: "Retroceder sería inasumible", sostiene.