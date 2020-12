El presidente de la CEOE dice que no es el momento de subir el SMI, sino de crear empleo

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, dice en esta entrevista que no es el momento de subir el salario mínimo interprofesional, si no de crear empleo: "sin empleo no hay salarios". También que confía en que se pueda ampliar la prórroga de los ERTEs con exoneraciones de las cuotas sociales. Y con respecto a los autónomos, que son los más dañados en esta crisis, que no hay que distinguir de a qué sector se dedican, y ayudar a los que se están viendo afectados.