El presidente alemán pide perdón en Atenas por crímenes nazis

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, se disculpó hoy en Atenas, por los crímenes nazis perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial en Grecia, pero dejó claro que su país no ve necesidad de indemnizar a las víctimas. "Pedimos perdón aquí en Grecia por lo que ocurrió. No debemos permitir que el pasado caiga en el olvido, no debemos ignorar nuestra culpa moral y política", destacó el presidente alemán al ser recibido por el primer ministro griego, Alexis Tsipras.