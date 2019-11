Presentaron 32.000 firmas en Madrid para evitar el "exterminio" de las cotorras argentinas

El partido animalista Pacma entregó en el Ayuntamiento de Madrid, cerca de 32.000 firmas para reclamar al Consistorio que realice medidas de reducción "ética" de las cotorras argentinas y no se cometa su "exterminio". A juicio de la coordinadora del partido en Madrid, Pilar de Mascarona estas aves no suponen un problema para los gorriones (especie autóctona) ni atacan a esta especie por ello, quiere que el delegado de Medio Ambiente justifique su planes contra las cotorras porque "no ven gorriones descabezados en Madrid".