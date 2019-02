El artículo que nadie me había pedido pero que me he puesto a escribir de todas formas, mi resumen de los Premios Goya celebrados en Sevilla en el año de nuestro señor de 2019 ¿Droga? ¿Cotilleo? ¿Excesos así in yeneral? Pues no, muchas horas currando y comida de origen dudoso. Disfruten, o no.