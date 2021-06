Cuando en 1917 se entregaron los primeros premios Pulitzer no existía la categoría de viñeta editorial. Ese honor comenzó a concedersee en 1922, por lo que este es el año número 99 desde que se dio el primero a Rollin Kirby por su serie “Road to Moscow”, Kirby volvería a ganarlo en 1925 y 1929. Aunque no todos los años se entregó un premio en esta categoría, desde 1974 hasta 2020 se había concedido sin falta cada año.