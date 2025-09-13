·
Un Premio Nobel culpa al capitalismo de los males de la IA y elogia el modelo de China
Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física en 2024, asegura que la supervivencia de la humanidad depende de China.
|
etiquetas
:
premio
,
nobel
,
culpa
,
capitalismo
,
males
,
ia
,
elogia
,
modelo
,
china
relacionadas
#2
asola33
"asegura que este modelo económico y empresarial "hará que unos pocos sean mucho más ricos y la mayoría, más pobres". Y es importante destacar que para el científico esto no se debe a la tecnología, sino al propio sistema económico. "
3
K
54
#1
tierramar
*
spanish.news.cn/20250906/6977fae8a3ef4b6b98af4cfc8b09b1d9/c.html
Xi Jinping: adalid por un mundo más justo
0
K
20
#12
asola33
Sus trabajos han sido útiles en que la IA pueda aprender...
No es un ignorante en IA como insinúan algunos...
0
K
11
#14
jra07
Lo dice este Premio Nobel y cualquiera con dos dedos de frente: el ideal del capitalismo salvaje es la explotación de la mayoria de la Sociedad a beneficio de unos pocos y con la IA se va a llegar a unos extremos en el control de la gente y va a provocar tal reducción del trabajo disponible, que o se busca una alternativa al sistema actual para un mejor reparto de beneficios para la sociedad (RBU, refuerzo del estado del bienestar, impuestos a IA o Robots) , o se nos viene encima una distopia tipo Elysium en menos de 20 años.
0
K
6
#3
DobleCapital
Afortunadamente, es un Nobel de Física, no de política.
5
K
-3
#5
Dav3n
#3
Afortunadamente, pasará lo inevitable, que el sistema actual caerá por su ineficiencia para la supervivencia del ser humano y, por desgracia para muchos como tú, no será gracias al sentido común occidental sino gracias a los que sufrieron para darte el nivel de vida que disfrutas actualmente, esos que hasta ayer eran meros esclavos y hoy nos están adelantando silenciosamente.
Y será os guste o no, es solo cuestión de tiempo.
2
K
43
#6
mecha
*
#3
#4
"los males de la IA... " Si, de física sabrá un montón, de tecnología se intuye que menos.
2
K
14
#8
ingenierodepalillos
#6
Su intuición tiene el mismo valor que la bola 8 mágica.
1
K
19
#10
BurraPeideira_
*
#6
Si la IA la hubieran desarrollado los estados sería indudablemente bueno para la sociedad, pero como es propiedad de grandes corporaciones deja a la mayoría de la población en una posición mucho más débil frente a ellas.
No hay que saber de tecnología para llegar a esa conclusión, solo hay que saber lo mínimo de sociología y unir los puntos.
Parecido a la globalización económica, no es mala en sí misma pero ha dado poder a las grandes corporaciones en detrimento de los estados y por consiguiente de las mayorías sociales.
0
K
10
#13
mecha
#10
por? Siguiendo tu lógica, si la IA la hubiese desarrollado algún estado, ese estado dejaría en una posición mucho más débil resto.
Pero vamos, que hay modelos abiertos LLM (que es lo que más hay ahora). Cualquiera puede usarlos a nivel privado. Las empresas grandes simplemente son más capaces de sacarle provecho.
0
K
8
#9
ingenierodepalillos
#3
No existe un premio Nobel de Ciencias Políticas, afortunadamente.
0
K
12
#4
ElBeaver
Que se concentre en lo que sabe, esto es como escuchar a Kennedy Jr. hablar sobre vacunas.
2
K
-6
#7
Fumanchu
#4
Sinceramente a la hora de trabajar con números y hacer modelos me fio más de un matemático o un físico que de un economista, entre otras cosas porque jamas hoy decir a un estudiante de física o a un matemáticas "esta derivada es muy difícil" y a un estudiante de economía si que se lo he escuchado. Por otro lado un Nobel de Física, Química o Medicina jamás dirá que otro premio Nobel de su disciplina es un charlatan en economía si pasa, la economía actual es una especie de numerología que se apaña para que salgan las cuentas.
1
K
18
#11
ingenierodepalillos
#4
La gente puede saber más de una cosa al mismo tiempo, sé que es toda una sorpresa para usted, pero ahí fuera hay gente muy capaz, por mucho que le cueste creerlo.
0
K
12
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
