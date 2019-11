Las preguntas que los veganos están cansados de escuchar

"¿Y no te aburres de comer siempre lo mismo?". "¿Por qué no tomas leche si las vacas no sufren?". Estas son algunas de las preguntas que se hacen una y otra vez a los veganos. En Verne hemos hablado con varios de ellos de ámbitos distintos para que nos desmonten algunos de los clichés más comunes y preguntas que están hartos de escuchar.