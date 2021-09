Preguntas de seguridad para recuperar tu contraseña del correo electrónico

¿Cómo se llama el bar donde vas por las tardes para no estar con tu familia? ¿Cuántas veces has pegado a tus hijos? ¿Cuántas mascotas han muerto a tu cuidado? ¿Qué insulto usa tu padre para referirse a ti? ¿Cuándo tenías 8 años que pensabas que harías a tu edad? ¿Con qué edad pillaste a tus padres en la cama por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una ceremonia religiosa por propia voluntad? ¿Cuál es la enfermedad más grave que has imaginado tener? ¿Cuál es la cuenta de Twitter que sigues “por las risas”?