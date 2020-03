Las preguntas absurdas sobre derechos de los trabajadores que empiezan por "me pueden..."

La pregunta tipo "me pueden..." no tiene sentido alguno en el derecho laboral españistano. Ante una pregunta que empiece por "me pueden..." la respuesta es "sí" en cualquier caso porque esa no es la pregunta correcta. Precisamente, el derecho laboral españistano fue construido para que la respuesta fuera siempre "sí". Por ejemplo: "¿me pueden despedir por llevar una camiseta del Real Madrid porque mi jefe es del Barça?". Pues claro que sí. O por cualquier otra razón como quedarte embarazada, hacerte sindicalista o denunciar a la empresa.