Los precios de la electricidad se disparan

El precio del gas natural en los mercados internacionales y los derechos de emisión han experimentado fuertes subidas en estos final y principio de año coincidiendo con una ola de frío que ha incrementado la demanda eléctrica y con ello, también, la producción de electricidad con centrales de gas. Pero el frio no justifica la subida de los precios. Los costes del conjunto de la electricidad consumida estos días apenas han subido 2€/MWh y ello no como resultado de la subida de los costes del gas si no sólo el de una pequeña fracción del gas.