Los caballeros errantes de la Edad Media inspiraron numerosas novelas y han permanecido durante generaciones como los referentes de todo un tiempo de torneos y desafíos.Hoy en día no somos tan indulgentes con ellos y sus acciones fueron propias de saqueadores en más de una ocasión. No retrocedieron ante las amenazas de la Iglesia, cuyos bienes no dejaron de rapiñar en la Cataluña del siglo XII.