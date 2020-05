Práctica de la interválica musical

Soy compositor de música clásica, jazz y blues. Cuándo improviso o compongo, la siguiente nota que escucho no la interpreto como un "do, re, mi..." sino como un intervalo. De "segunda, tercera, cuarta justa, etc..., de esta manera doy continuidad a mi linea melódica o armónica sin equivocarme y ejecutándola (en mi caso) tanto en el piano como en la guitarra correctamente. La Interválica junto con el Tempo, son los pilares de cualquier Música y os animo a ver qué son los intervalos musicales.