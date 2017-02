PP ve "impensable" ir a nuevas elecciones y avisa que no habrá sustitución, dimisión o cese porque no hay corrupción

El PP ha dejado claro este lunes que "no hay causa ni para la dimisión" del presidente murciano. Por ello, aseguran los 'populares' que Sánchez "es inocente y el PP defiende a inocentes y no va a dimitir, porque no hay razón para ello".Y es que, ha dicho el diputado regional de los 'populares' murcianos, Francisco Jódar, "no está imputado, ya que la imputación no se produce hasta que se abre juicio oral", por lo que considera que el PP no está incumpliendo el pacto de investidura firmado con Ciudadanos.