El PP rechaza las conclusiones de la comisión de deuda de la Asamblea de Madrid

El PP presentará un voto particular para expresar su rechazo al dictamen de la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid, donde la oposición concluye que en casos como el Canal de Isabel II o el Campus de la Justicia "no se ha hecho una gestión en defensa del interés público"; ha habido "una ausencia de planificación y de mecanismos de evaluación" y que "la contratación no ha sido transparente".Además, apunta a que "hay sospechas razonadas sobre la mala gestión de estos asuntos por parte de los responsables de la Comunidad Madrid