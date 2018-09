El PP en el banquillo

Hoy tiramos la casa por la ventana para que Pablo Casado y sus monosabios, incluidos los mediáticos, no protesten con antelación. Sin que sirva de precedente les vamos a dar la razón y no vamos hablar del pasado. Solo del presente y del futuro. Y para ello nada mejor que una puesta al día de nuestra particular wikipedia judicial del PP que incluye un repaso detallado y selectivo de 25 casos de corrupción que rodean a los inquilinos de la Calle Génova 13. Sabemos y ellos también que no están todos los que son pero sí son todos los que están. Y c