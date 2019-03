El PP deja Enric Millo sin ningún lugar en las listas para el 28-A (CAT)

Enric Millo no tiene ningún lugar reservado en las listas del PP para el 28-A. A pesar de la contundencia y la beligerancia en las redes sociales en los últimos días, la dirección del PP no prevé que el ex delegado del gobierno en Cataluña sea a las candidaturas de las próximas elecciones generales. Según ha podido saber el ARA, el único cargo que le ha reservado el partido es el que ya ostenta, el de presidente del partido en la provincia de Girona.