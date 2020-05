Power Rangers: todo lo que se sabe del ‘reboot’ que prepara Paramount

El clásico grupo formado por los cinco Power Rangers podría sufrir notables cambios en su nuevo largometraje. We Got This Covered publicó numerosas informaciones relacionadas con el título, entre ellas, que la película podría contar con una protagonista transgénero en su elenco, que estaría compuesto mayoritariamente por mujeres. Otros rumores de los que se hicieron eco apuntaban que el Power Ranger azul sería gay.