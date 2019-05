La postproducción, el ser o no ser de la Fotografía

Al principio intentaba suplir mis carencias técnicas con Photoshop. Posteriormente a medida qur avanzaba hablaba de revelado. Y finalmente me encuentro que tras eliminar ciertas impurezas en mis fotografías, como latas de cerveza, o tendidos eléctricos que entorpecen al resultado final de la fotografía, me dicen que no soy puro. Que no soy de verdad. ¿Soy un tramposo? Hay corrientes de lo más purista y respetable como Only Raw o SOOC. El problema es cuando estas corrientes te menosprecian porque no eres "de los puros".