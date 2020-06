Portugal no ve sentido a reabrir las fronteras con España antes del 1 de julio

Las autoridades lusas no ven la posibilidad de abrir el paso entre ambos países hasta que la situación en España no sea de normalidad y se pueda circular entre comunidades autónomas. Las fronteras entre España y Portugal llevan semanas cerradas por la pandemia del coronavirus. Tan solo se permite el paso de personas que tienen que trabajar en uno u otro lado de la frontera, emergencias médicas y el transporte de mercancías para que no se produzcan situaciones de desabastecimiento.