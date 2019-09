Póntelo, pónselo

Follar es sano. Es muy sano, siempre y cuando uno tome las precauciones oportunas. No es lo mismo follar a pelo, que follar sin pelo. No es lo mismo follar con la pareja de siempre, que tener un batiburrillo de parejas puntuales. No, no es lo mismo follar por Tinder que follar por Meetic pero, al final, esto que voy a escribir va poco de follar a lo loco y mucho de follar «al condón».