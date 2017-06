"O ponen la alarma o no duermen": el adiestramiento de Securitas Direct a sus comerciales para generar pánico

Vídeos de instrucción a los vendedores que piden meter miedo a los clientes: "Si un rumano entra en casa y pega a tu hijo, que acaba entubado en un hospital, tu vida se va a la mierda". Extrabajadores de la empresa que trabajaron en la venta puerta a puerta aseguran que "la estrategia y las órdenes que llegan desde arriba es infundir miedo" a los potenciales clientes. "¡O ponen la alarma o no duermen, o ponen la alarma o no duermen, o ponen la alarma o no duermen!" grita el gerente del equipo de ventas.