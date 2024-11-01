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Polonia también quiere sumarse al programa de caza de sexta generación GCAP de Reino Unido, Italia y Japón

Polonia también quiere sumarse al programa de caza de sexta generación GCAP de Reino Unido, Italia y Japón

El país de la Alianza Atlántica que proporcionalmente más está invirtiendo en defensa, Polonia, no quiere quedarse rezagada al mirar al futuro de los sistemas aéreos de combate

| etiquetas: polonia , gcap , sexta , generación , unión
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