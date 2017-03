Los policías españoles, vendidos ante el cibercrimen: Somos pocos y nos ningunean

"Estamos hartos. No damos abasto, muchos jueces no tienen ni idea y muchísimos compañeros nos tratan como si fuésemos policías 'de segunda' y nos boicotean el trabajo. Esto te lo puedes esperar de un político o de un delincuente, pero no de quien se supone que está aquí para ayudarte". Estas son las palabras de un agente de la Policía Nacional que prefiere mantener su anonimato para contarnos la que, a su juicio, es una situación insostenible: "Ningún cuerpo policial en España tiene los medios ni el apoyo suficiente para investigar delitos.