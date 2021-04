La Policía señala a Santiago Abascal por los disturbios en Vallecas

El líder de Vox es el señalado por la Policía Nacional, según fuentes policiales citadas por el diario ABC: “Si Abascal no hubiera hecho de policía tal vez no habría 21 agentes heridos”. Este diario afirma que un agente pidió a Abascal que no cruzara el cordón de seguridad y que éste “hizo caso omiso”. El líder ultraderechista se bajó de la tribuna, donde había dado un breve discurso, y se dirigió hacia los manifestantes. Según ABC, “se dedicó a contar pasos, a tomar medidas imaginarias en el aire y a encararse con quienes tenía enfrente”.