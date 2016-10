La policía pide menos Catecismo y más Constitución en su formación

35 meneos 35 clics

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha rechazado el contrato firmado entre el ministerio del Interior y la Universidad Católica de Ávila, para que se encargue de la formación en la Escuela Nacional de Policía, en detrimento de la Universidad pública de Salamanca, la cual había ostentado durante 28 años este contrato.En una dura nota de prensa, el SUP asegura que el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz “sustituye la Constitución por el Catecismo, en la formación de los policías”,y considera que esto es algo que no se puede permitir