Policía Municipal multará en Madrid a toda persona que no justifique que acude a trabajar

La Policía Municipal de Madrid multará, a partir de este martes, a toda persona que asegure que va a su puesto de trabajo y no lo pueda justificar debidamente, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista con Europa Press. Para ello el trabajador deberá acreditarlo mediante un certificado de la empresa, un justificante, en el que se acredite que se dirige a su puesto de trabajo. En caso de no llevarla, se harán comprobaciones posteriores. "No vale con ir con una bolsa por la calle, no se pueden dar excusas genéricas"