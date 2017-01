La policía municipal de Bilbao la vuelve a liar en las redes sociales

Un particular envío un mensaje a la cuenta de Twitter de la policía municipal denunciando que un coche patrulla se encontraba estacionado en en zona prohibida para ello, marcada, como se ve en la imagen, con línea amarilla. Los agentes se encontraban enfrente, sentados en la barra de un bar desayunando. La policía, en lugar de sonrojarse, ofrece una respuesta a ese mensaje de David_est_ATH que no hace más que echar más leña al fuego, preguntándose si los policías, "como cualquier trabajador no tienen derecho a desayunar".