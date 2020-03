El ex 'número dos' del Ministerio de Interior, Francisco Martínez, entregó ayer a una comisión judicial dirigida por el juez Manuel García-Castellón una copia protocolizada ante notario de sus mensajes con el ex ministro Jorge Fernández Díaz y subordinados suyos sobre la investigación que se llevó a cabo al ex tesorero del PP Luis Bárcenas bautizada como 'operación Kitchen'.