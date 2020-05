La policía (in) sobornable en la Cuba de los Castro

Tengo un amigo en México que todos los días o un día si y otro no, para no parecer muy exagerado, paga una mordidita. Ya tiene junto a los documentos del carro unos billetitos para que no haya mucha demora en la gestión. Pero bueno todo el mundo ya sabe que en México es así. Es como un impuesto directo que has de pagar por manejar un vehículo. Mi amigo Fredy en Cuba siempre llevaba una botella de añejo y un vaso desechable en su carro... y es que un buen trago de añejo lo suaviza todo...