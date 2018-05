Policía español a unos guiris: "This is Spain, no? I speak Spanish. You're in Spain. You have to speak Spain"  

Un policía local de Gran Canaria se acerca a unos británicos haciendo parkour en Gran Canaria (8:00): "¿Dónde está usted? ¿En España? Quite la cámara." Señalando al suelo señala: "This is Spain, no? I speak Spanish. You're in Spain. You have to speak Spain. You have to know the Spain rights. OK? Documentos de identidad". El policía continúa (10:00): "Está prohibido grabar a policías en el ejercicio de sus funciones. Y se lo puedo decir en inglés, alemán y francés. Viene aquí de listo a cometer una infracción. Borra imágenes de videovigilancia"