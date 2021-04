La policía canadiense dice que no hará controles aleatorios de virus [ENG]

El gobierno del primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció el viernes que estaba otorgando autoridad a la policía para exigir a cualquier persona que no esté en casa que explique por qué está fuera y proporcione su dirección. Pero al menos una docena de fuerzas en todo Ontario, incluida la capital de Toronto, dijeron que no habrá paradas aleatorias de personas o automóviles. Los departamentos de policía insistieron en que no usarían nuevos poderes para detener a los automovilistas al azar.