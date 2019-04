La policía califica como "persona estrechamente vinculada" a Villarejo a un periodista de El Español

En el año 2012 se crea la sociedad mercantil Sensible Code S.L., cuyos dueños son la empresa creada por el periodista Daniel Montero, Utopic Media S.L., y la empresa creada por el propio Villarejo, Desarrollos Empresariales Potes. A traves de informacionsensible.com la policia cree que el propio Villarejo publicaba escritos e informaciones a cambio de dinero u otros favores, porque aunque el excomisario puso como "pantalla" a su mujer en la empresa Sensible Code S.L. la policía no tiene dudas de que "el titular real" es Villarejo..