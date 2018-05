La policía de barrio de Valladolid denuncia al presidente de una asociación vecinal por pegar un cartel de una paellada

El pasado sábado por la mañana Jesús Blanco, que lleva tres años al frente de la asociación, fue denunciado por el Policía Municipal en aplicación de la Ley Mordaza (no la nueva Ordenanza Municipal) por pegar un cartel anunciando la celebración de una paellada popular con motivo de las fiestas del barrio. “Estaba pegando los carteles de esta actividad ‘subversiva’ que es hacer barrio compartiendo una paella con 200 vecinos. El policía me vio y no dijo nada.