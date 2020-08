El polémico estudio que dice que la carne roja y procesada no es tan dañina como se pensaba

Los riesgos que reporta el estudio son, en líneas generales, los mismos que se han reportado antes, pero la interpretación de los que significan es radicalmente diferente. Los investigadores dicen que: los riesgos no son tan grandes la evidencia es tan pobre, que no se puede estar seguro de que los riesgos son reales. "No estamos diciendo que no haya riesgos, estamos diciendo que que solo hay evidencia de poca certeza de una pequeña reducción de casos de cáncer y otras consecuencias adversas para la salud de reducir el consumo de carne roja".