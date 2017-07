El polémico aniversario de su fundación que el PP no sabe como celebrar

Los populares temen que su pasado 'franquista' pueda ponerles contra las cuerdas; así que están divididos en torno a la posible celebración de su aniversario. ¿Donde está el problema? Pues no tanto en los actos en sí, como en el ‘contenido’, no tanto en la forma, como en el fondo. ¿Porqué? Pues porque Alianza Popular fue un partido que nació de la mano de un ex ministro de Franco, Manuel Fraga, apadrinado por otros seis ex ministro franquistas, alguno de ellos con un pasado un tanto oscuro.